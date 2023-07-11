В Челябинске на стройке умер 33-летний крановщик

В Челябинске сегодня, 11 июля, на стройке умер 33-летний крановщик, работавший на улице Труда.

Сигнал о том, что мужчина внезапно прекратил работу и не выходит на связь, поступил в ЕДДС-112. Известно, что погибший трудился на строительстве дома.

На место прибыли спасатели Челябинской городской службы спасения и сотрудники МЧС. Поднявшись в кабину, они констатировали, что молодой мужчина умер на рабочем месте.

Тело погибшего спустили на землю при помощи носилок, альпинистского снаряжения и соседнего подъемного крана. Причины случившегося выясняются, сообщили в управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска.