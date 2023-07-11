11.07.2023
В Челябинске на стройке умер 33-летний крановщик
11.07.2023
Гендиректор ММК удостоен высокой государственной награды
11.07.2023
В Златоусте капитально ремонтируют гидротехническое сооружение на реке Ай
11.07.2023
Прокурором Варненского района назначен Николай Зубов
11.07.2023
В Центральном районе Челябинска благоустроили пять дворов
11.07.2023
Задержан подозреваемый в убийстве школьницы из Сима
В Челябинске на стройке умер 33-летний крановщик
04.07.2023
В Челябинске водителю стало плохо за рулем, потребовалась помощь спасателей
10.08.2022
Спасатели освободили челябинца от наручников, которые заклинило
22.02.2022
Счастливая история спасения челябинской кошки, просидевшей на огромной высоте трое суток
20.08.2021
В Челябинске спасатели пришли на помощь пенсионерке, у которой отказали ноги
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023
В Челябинской области чествуют юбиляров семейной жизни
07.07.2023
Текслер: «Реабилитационный центр для участников СВО нужно запустить как можно скорее»
06.07.2023