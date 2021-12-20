В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары

В Челябинске началась нелегальная торговля лесными красавицами. Ушлые предприниматели будут наказаны.

Информация том, что ушлые бизнесмены начали несанкционированную торговлю лесными красавицами, была озвучена сегодня, 20 декабря, на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Нарушителям грозит штраф. Физическим лицам – в размере от одной до пяти тысяч рублей, должностным - предупреждение или штраф в размере от десяти до 50-ти тысяч, юрлицам - предупреждение или штраф в размере от 50-ти до двухсот тысяч рублей.

Напомним, в Челябинске этой зимой приобрести хвойных красавиц на Новый год можно на 93-х ярмарках, которые организованы во всех семи районах южноуральской столицы. Завершат свою работу торговые точки под открытым небом в последний день уходящего года, 31-го декабря.