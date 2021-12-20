20.12.2021
В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары
20.12.2021
В Ашинском районе водитель иномарки погиб, залетев под Газель
20.12.2021
Челябинца, провалившегося под лед, спасти не удалось
20.12.2021
Команда УралГУФК отличилась на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
20.12.2021
Личность подростка, гулявшего с оружием в Челябинске, установлена
20.12.2021
В Челябинске покажут спектакль «Лев зимой» с Максимом Авериным в главной роли
В Челябинске начали работать нелегальные елочные базары
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021
Челябинская филармония заговорила с молодёжью на языке аниме
16.12.2021
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021