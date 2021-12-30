В Челябинске обрушилось перекрытие в строящемся здании на улице Свободы

В Челябинске сегодня, 30-го декабря, обрушилось перекрытие второго этажа строящегося здания на улице Свободы.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, при происшествии никто не пострадал. На месте работают силы и средства РСЧС.

Установлено, что обрушение строительных лесов и свежезалитого бетона произошло при заливке перекрытия второго этажа.