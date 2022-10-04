В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков

В Челябинске в сентябре этого года от бешенства погибло двое полугодовалых домашних щенков. Еще одной жертвой смертельного вируса стал трехлетний кот в селе Уйском, который тоже был домашним и также погиб в первом месяце осени.

Как сообщила пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль, в августе в регионе от смертельного вируса пало пять животных: три собаки (в Челябинске, поселке Увельском, селе Миасском) и две кошки (в Челябинске и Магнитогорске). Все животные были домашними. С начала 2022-го года в Челябинской области погибло уже 54 четвероногих.

«Населенные пункты или микрорайоны областного центра, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства Челябинской области в них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий», - рассказала Татьяна Нахтигаль.

По данным ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), чаще всего случаи бешенства регистрируется в Брянской, Владимирской, Челябинской, Самарской, Тверской, Саратовской и Смоленской областях.