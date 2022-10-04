04.10.2022
ПАО «ММК» заявило об увеличении объема социальных инвестиций
04.10.2022
Путин назначил Скокову новых замов
04.10.2022
В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков
03.10.2022
Каждый мобилизованный в Челябинской области получит аптечку
03.10.2022
Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября (18+)
03.10.2022
НМУ в четырех городах Челябинской области сохранятся до вечера среды
В Челябинске от бешенства погибли двое домашних щенков
24.08.2022
В Магнитогорске от бешенства погиб домашний кот, вводится карантин
16.08.2022
Полицейский спас челябинку от бешеной собаки
16.08.2022
В Челябинске введут карантин по бешенству в связи с гибелью домашнего кота
05.07.2022
В Челябинске от бешенства погибла домашняя кошка
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам перед принятием в состав РФ новых регионов
30.09.2022
Мобилизованных южноуральцев обеспечат теплой одеждой, аптечкой и иным необходимым
30.09.2022
С первого января страховые пенсии неработающих проиндексируют на 4,8%
29.09.2022
Будут ли призывники-срочники направляться в зону проведения СВО?
28.09.2022
Челябинцы хотят восстановить знаменитые Коссовские сады: зацветут ли вновь яблони в Ленинском районе, решит мэрия
27.09.2022