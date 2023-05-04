В Челябинске полицейские проверяют информацию о ночной стрельбе

В Челябинске сотрудники полиции проверяют информацию о ночной стрельбе из окна многоэтажки, открытой неизвестным.

В настоящее время стражи порядка изучают видеозапись с камеры домофона, запечатлевшей факт произошедшего по улице 250 лет Челябинску.

«На указанный адрес направлены сотрудники службы участковых уполномоченных полиции для опроса жильцов многоквартирных домов, свидетелей происшествия», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские проведут поквартирный обход в целях установления объективной картины произошедшего и выявления признаков правонарушения.

В главке также отметили, что ситуация находится на контроле руководства городского управления МВД.