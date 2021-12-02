В Челябинске полиция устанавливает местонахождение похищенной девушки

В Челябинске сотрудники полиции устанавливают местонахождение девушки, похищенной троими мужчинами вчера вечером, первого декабря.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, расследованием случившегося занимается отдел полиции «Северо-Западный» УМВД России по городу Челябинску, где было зарегистрировано происшествие. В региональном полицейском главке обещали рассказать подробности позднее.

Отметим, по предварительной информации, трое мужчин похитили девушку от дома по улице Салавата Юлаева. Произошедшее попало на камеры. Девушка кричала и отбивалась все время, пока ее тащили из подъезда.