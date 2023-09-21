В Челябинске после наезда на ограждение перевернулась иномарка

В Челябинске сегодня, 21 сентября, на улице Лыжных Батальонов, напротив дома 7/2, въехала в разделительное ограждение и «легла» на крышу иномарка «Хендай Солярис» под управлением водителя 1989 года рождения.

Как отмечает ГИБДД города, авария произошла в семь часов утра – автомобилист совершил наезд на препятствие, не справившись с управлением.

К счастью, в этом ДТП никто не пострадал. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно ликвидировали образовавшийся затор, убрав перевернувшуюся машину с проезжей части.