21.09.2023
В Магнитогорске возрождается лапта
21.09.2023
В Челябинске после наезда на ограждение перевернулась иномарка
21.09.2023
Главврач КБ №71 Озерска, обвиняемый в получение взятки, останется в СИЗО до ноября
21.09.2023
В Челябинске на девять часов ограничат движение на ж/д переезде
21.09.2023
МЧС: Завершены поисковые работы и разбор завалов в доме, где был взрыв газа
21.09.2023
Мэрия убедилась лично: перебои в работе автобусов в Чурилово - есть
В Челябинске после наезда на ограждение перевернулась иномарка
14.09.2023
В Миассе экскаватор придавил легковушку
09.08.2023
В Челябинске скорая помощь столкнулась с грузовиком
06.08.2023
В Челябинской области на трассе М-5 ограничили движение из-за двух ДТП и дорожных работ
04.08.2023
В Саткинском районе грузовик кузовом «зацепил» трубопровод
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023