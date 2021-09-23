В Челябинске после вмешательства прокуратуры коммунальщики закрыли люк

Прокуратура Металлургического района Челябинска организовала проверку по информации СМИ о падении мужчины в открытый колодец, расположенный на участке улиц от дома номер семь по улице Краснодонской до улицы Хлебозаводской.

В настоящее время нарушения устранены, люк закрыт.

«В связи с непринятием надлежащих своевременных мер по обеспечению безопасности для жизни и здоровья граждан и недопущения подобных нарушений впредь прокуратура района внесла представление руководителю МУП «ПОВВ» с требованием привлечь виновных лиц к ответственности», - рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Напомним, в Челябинске мужчина упал в открытый колодец по дороге на работу. Он травмировал ногу и еле выбрался из коллектора.