В Челябинске мужчина упал в открытый колодец по дороге на работу. Кроссовки остались в коллекторе. Пришлось босиком возвращаться домой, чтобы надеть другую обувь.

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Об инциденте сообщается в социальной сети в группе «ЧМЗ». Он произошел на улице Краснодонской в Челябинске. Рядом находится специальный дом-интернат для инвалидов и престарелых.

«Электромонтер пошел на завод около шесть утра. В темноте не увидел открытый колодец. Всё произошло за секунды. Из-за падения травмировал ногу. Еле выбрался из коллектора. Людей рядом не было, помочь было некому», - говорится в сообщении.

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Родственники мужчины обратились в администрацию Металлургического района. Там пообещали разобраться в ситуации. Но колодец по-прежнему открыт. Люди боятся, что в него могут провалиться дети или пенсионеры.

Добавим, что проблема открытых канализационных люков продолжает оставаться головной болью горожан. Предприимчивые челябинцы их воруют и сдают в пункты приема металлолома.

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании обратилась к главному полицейскому города с просьбой отработать ряд мероприятий по предотвращению краж люков и сдачи их в металлолом.

Напомним, горожане периодически обнаруживают в городе открытые канализационные люки. И травмы челябинцы уже получали.

Сейчас прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска и СК проводится проверка информации о падении ребенка в открытый люк колодца инженерных сетей, расположенный вблизи жилого дома по переулку Мамина. Колодец был прикрыт фанерным листом.

Ранее, 22 мая текущего года, жительница Челябинска провалилась в открытый коллектор на территории Заячьего острова в Калининском районе и погибла. СК возбудил уголовное дело. Также в Челябинске несовершеннолетний провалился в открытый коллектор рядом с Южно-Уральским государственным университетом.