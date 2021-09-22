22.09.2021
В Челябинской области не снижается число ежесуточно выявляемых случаев ковида
22.09.2021
Южноуральские полицейские присоединились к Всероссийской акции «Зеленая Россия»
22.09.2021
Снежинец, который уговорил девочек-подростков употреблять наркотики, пытался оспорить приговор
22.09.2021
В Челябинске мужчина упал в открытый колодец
22.09.2021
О паломнических миссиях в село Булзи узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
22.09.2021
В Магнитогорске таксист лишился иномарки, решив попить кофе
В Челябинске мужчина упал в открытый колодец
Во вторник православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2021
Урок жизни от спецназа: курсанты челябинского колледжа закалили характер вместе с 23-м отрядом
20.09.2021
В Челябинской области темой весогабаритного контроля займется рабочая группа с участием властей и перевозчиков
17.09.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погоды
16.09.2021
Госкомитет охраны объектов культурного наследия потребовал лучше заботиться об Игнатьевской пещере
16.09.2021