В Челябинске при благоустройстве парка Терешковой похищено полмиллиона рублей

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска требует возбудить уголовное дела по факту хищения денежных средств при проведении работ по благоустройству парка имени Валентины Терешковой. Главе района Галине Гавриловой пока только внесено представление об устранении нарушения закона.

Прокуратурой Тракторозаводского района Челябинска по информации главного контрольного управления Челябинской области была проведена проверка исполнения законодательства при проведении работ по благоустройству детского парка имени Терешковой.

«Установлено, что администрацией в рамках исполнения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству территории парка приняты к бухгалтерскому учету акты, содержащие информацию о фактически невыполненных работах по устройству водоприемной системы, монтажу системы крепления гранитных плит, прокладке трубопровода и демонтажу старого трубопровода», - сообщила старший помощник прокурора Наталья Мамаева.

По факту работы сделаны не были, а администрация их оплатила. Стоимость причиненного бюджету ущерба оценивается в 520 599,95 рубля.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного части третьей статьи 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

Кроме того, в связи с ненадлежащим исполнением условий муниципального контракта, отсутствия контроля со стороны заказчика, нарушения принципа эффективности использования бюджетных средств, прокуратурой главе Тракторозаводского района Челябинска Галине Гавриловой внесено представление об устранении нарушений закона.

Напомним, Галина Гаврилова занимает должность главы Тракторозаводского района города Челябинска с июля 2016 года и является секретарем Тракторозаводского местного отделения Партии «Единая Россия».