31.01.2023
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Российской
30.01.2023
НМУ продлятся еще сутки в четырех городах Челябинской области
30.01.2023
Анонсы событий и мероприятий на 31 января (18+)
30.01.2023
Жительницу Каслинского района в соцсетях обвинили в издевательствах над маленьким сыном, начата проверка
30.01.2023
ЮУЖД подключилась к реализации технологии перевозки контейнеров с Дальнего Востока
30.01.2023
В Челябинске объявлен аукцион по благоустройству чуриловского сквера
В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Российской
29.11.2022
Взрыв газового баллона в Магнитогорске
11.11.2021
В Копейске более ста человек эвакуировали из-за ночного пожара в жилом доме
10.09.2021
В Магнитогорске в результате хлопка газа загорелся жилой дом, погиб человек
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023