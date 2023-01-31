В Челябинске произошел пожар в жилом доме на Российской

В Челябинске вечером 30 января произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Российской, 224. Пострадавших, к счастью, нет.

Как сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области, возгорание произошло на пятом этаже десятиэтажки. Сотрудники городского пожарно-спасательного гарнизона, оперативно прибыв на место происшествия (представители первой ПСЧ были там уже через две минуты после вызова), ликвидировали открытое горение около половины девятого вечера, потушив воспламенившиеся вещи на незастекленном балконе.

Отметим, самостоятельно из дома эвакуировались тридцать человек. Одну женщину сотрудники МЧС вывели из опасной зоны с помощью спасательного комплекта.