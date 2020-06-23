В Челябинске произошло ДТП с участием полицейского

В Челябинске произошло ДТП с участием сотрудника полиции. Двух человек увезли на скорой.

Авария с участием сотрудника полиции произошла сегодня, 23 июня, напротив дома № 2д по Свердловскому тракту.

«По предварительной информации, водитель автомобиля "Рено" при повороте налево совершил столкновение с двигающимся попутно в прямом направлении автомобилем ВАЗ-2115. В результате происшествия травмы получил водитель автомобиля "Рено" - мужчину госпитализировали с места происшествия. Также помощь потребовалась пассажиру автомобиля ВАЗ-2115», - сообщила официальный представитель ГИБДД Челябинска Алена Безменова.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится административное расследование.

Информацию о том, что один из участников аварии является сотрудником полиции Челябинска, подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка. Официальный комментарий в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области пообещали предоставить в ближайшее время.

За последние дни это уже второй случай, когда южноуральские полицейские фигурируют в сводках о ДТП. Так, 20 июня в Трехгорном (Челябинская область) сотрудник полиции на «Мазде» протаранил легковушку, за рулем которой находился боец Росгвардии, погибший на месте. Проверяется версия о том, что виновник аварии мог быть пьян.

В главке в настоящее время проводится служебная проверка, по результатам которой водитель «Мазды» будет уволен по отрицательным мотивам и при установлении вины привлечен к ответственности.