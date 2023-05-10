В Челябинске произошло два случая нападения на фельдшеров скорой помощи

В Челябинске произошло несколько случаев нападения на бригады скорой помощи. Пострадали два медицинских работника. Сотрудники Росгвардии задержали двух подозреваемых в агрессивном поведении.

Сначала на пульт централизованной охраны управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Челябинску поступило сообщение о срабатывании кнопки тревожной сигнализации с охраняемого объекта – автомобиля бригады скорой помощи, который находился у дома № 102 по улице Дзержинского.

«К прибывшим бойцам вневедомственной охраны Росгвардии обратился 32-летний фельдшер. Нажать кнопку тревожной сигнализации медика заставило поведение агрессивного пациента. Вместо благодарности за оказанную помощь, тот нанес медицинскому работнику несколько ударов кулаком в лицо», - сообщили в Росгвардии Челябинской области.

Росгвардейцы задержали нападавшего.

Затем подобная история повторилась у одного из домов на проспекте Победы, где гражданин, которому оказывалась помощь, схватил 28-летнюю девушку-фельдшера за волосы и несколько раз ударил головой о стену.

Мужчина был задержан. Им оказался житель Екатеринбурга.

Напомним, что с января 2020 года все машины городской службы скорой помощи оборудованы кнопками тревожной сигнализации и находятся под защитой вневедомственной охраны Росгвардии.