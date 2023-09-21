В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту падения школьницы в колодец

Прокуратура Тракторозаводского района Челябинска проводит проверку по факту падения в колодец школьницы.

Проверка начата по сообщению отдела полиции о произошедшем 20 сентября несчастном случае.

Как отмечают в пресс-центре областной прокуратуры, люк колодца рядом с домом №102 по улице Культуры находился в ненадлежащем состоянии. При падении в колодец юная горожанка получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

Установлено, что колодец находится в ведении МУП «ПОВВ», руководителю которого районная прокуратура внесла представление об устранении жилищного законодательства, потребовав незамедлительно привести канализационный люк в надлежащее состояние.