21.09.2023
В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту падения школьницы в колодец
21.09.2023
В Златоусте будут судить жестокого отца, бившего, пинавшего и душившего маленьких сыновей
21.09.2023
Педуниверситет приглашает абитуриентов на подготовительное отделение
21.09.2023
В Усть-Катаве в подвале многоэтажного дома нашли едва живого мужчину
21.09.2023
В Магнитогорске возрождается лапта
21.09.2023
В Челябинске после наезда на ограждение перевернулась иномарка
В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту падения школьницы в колодец
Юная горожанка получила при падении травмы
08.09.2023
В Челябинске в открытый люк рядом с магазином чуть не упал ребенок
16.08.2023
В Магнитогорске колодец рядом со спортшколой уже не первый раз «теряет» крышку
21.11.2022
Челябинских детей у поликлиники на Свободы подстерегает опасная ловушка
26.10.2022
В Челябинске рядом с детским клубом и отделом полиции зияет открытый люк
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023