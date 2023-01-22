В Челябинске ранним утром в воскресенье Мазда врезалась в столб, пострадали трое

В воскресенье, 22 января, ранним утром в Челябинске водитель автомобиля Мазда Капелла не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Пострадали три человека.

Как сообщили в Госавтоинспекции Челябинска, ДТП произошло 22 января в пять часов 40 минут в Челябинске, на Свердловском тракте у дома №5.

По предварительным данным, 26-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Мазда Капелла, не справился с управлением и совершил столкновение с расположенным вблизи проезжей части фонарным столбом. В момент ДТП в автомобиле находилось два человека, водитель и женщина, их данные устанавливаются.

В результате ДТП все участники госпитализированы в медицинское учреждение.