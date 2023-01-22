22.01.2023
В Челябинске ранним утром в воскресенье Мазда врезалась в столб, пострадали трое
21.01.2023
Туристический поезд «Легенда Урала» планируют продлить до Магнитогорска
21.01.2023
Накануне ковид оборвал жизни троих южноуральцев
21.01.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего женщину на переходе
21.01.2023
В Челябинске задержан подозреваемый в массовой порче машин краской
21.01.2023
«Студенческий десант» высадился в полиции Челябинска
В Челябинске ранним утром в воскресенье Мазда врезалась в столб, пострадали трое
20.01.2023
В Челябинске водитель маршрутки насмерть сбил пешехода
16.01.2023
Три человека погибли в аварии в Челябинской области
14.01.2023
Смертельная авария в Златоусте
09.01.2023
В Ашинском районе фура «смяла» иномарку
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023
В 2023 году для южноуральцев подготовили 66 купелей, но окунаться советуют не всем
18.01.2023
Сенатор Павлова помогла семье летчика, служившего на Шагольской авиабазе
18.01.2023