В Челябинске разбойник с топором напал на сотрудника павильона на АЗС

Полицейские Челябинска разыскивают мужчину, совершившего разбойное нападение на торговый павильон одной из АЗС Металлургического района. Он ворвался в помещение с топором и похитил 30 тысяч рублей.

Преступление было совершено вечером 27 мая. Мужчина, находясь в помещении торгового павильона одной из автомобильных заправочных станций, расположенной по улице Автоматики в Металлургическом районе, угрожая сотруднику станции топором похитил денежные средства в сумме около 30 000 рублей.

«По данному факту в отделе полиции «Металлургический» управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, одет в куртку зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черную кепку с белой надписью.

Челябинцев, которые располагают информацией о совершенном преступлении, а также о личности и местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 735-20-03, 735-33-82, 265-02-00, 266-14-14 или 02.