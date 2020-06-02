ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

В Челябинске разбойник с топором напал на сотрудника павильона на АЗС

Происшествия
Сегодня, 16:25
Автор: 
Инна Шемаева

Полицейские Челябинска разыскивают мужчину, совершившего разбойное нападение на торговый павильон одной из АЗС Металлургического района. Он ворвался в помещение с топором и похитил 30 тысяч рублей.


Преступление было совершено вечером 27 мая. Мужчина, находясь в помещении торгового павильона одной из автомобильных заправочных станций, расположенной по улице Автоматики в Металлургическом районе, угрожая сотруднику станции топором похитил денежные средства в сумме около 30 000 рублей.

«По данному факту в отделе полиции «Металлургический» управления МВД России по городу Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Алина Пирогова.

Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35 лет, рост 175 см., худощавого телосложения, одет в куртку зеленого цвета с капюшоном, синие джинсы и черную кепку с белой надписью.
Челябинцев, которые располагают информацией о совершенном преступлении, а также о личности и местонахождении подозреваемого, просят обратиться в полицию по телефонам: 735-20-03, 735-33-82, 265-02-00, 266-14-14 или 02.

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Происшествия
Вчера, 15:23
Челябинец лишился машины, оставив ее у автосервиса
Происшествия
20.05.20 16:50
Полицейские Челябинска сняли с поезда жительницу Башкортостана, сбежавшую из-под домашнего ареста
Происшествия
15.05.20 11:00
Полицейские Челябинска ищут подростка, который «заминировал» детский сад
Происшествия
12.05.20 16:54
Челябинский полицейский, подозреваемый в сексуальном насилии над задержанным, арестован
Сегодня, 10:43
Пенсионерка из Миасса обезвредила грабителя обезжиривателем
Сегодня, 10:20
В Карталах пьяный водитель едва не сгорел заживо в автомобиле
Вчера, 21:34
В Златоусте обрушился дом, однако не все его жильцы хотят переехать в безопасное место
Вчера, 15:23
Челябинец лишился машины, оставив ее у автосервиса
Вчера, 14:57
Суд не выпустил из СИЗО замминистра строительства Челябинской области
Вчера, 14:00
В Аргаяшском районе в ДТП погиб человек
Вчера, 10:01
Челябинец едва не утонул, поспорив с другом, что переплывет Шершни
31.05.20 12:34
За сутки два новых случая смерти пациентов с коронавирусом – в Миассе и Октябрьском районе
29.05.20 16:00
Празднование дня рождения друга для парней из Челябинска может обернуться уголовным сроком
29.05.20 15:08
Экс-главе Копейска снова не удалось выйти по УДО
Экономика
Сегодня, 14:42
Южноуральцам рассказали, как не допустить ошибки при заполнении заявлений на детские выплаты
Общество
Сегодня, 16:05
В Москве к Троице открывают храмы, в Челябинской области пока решение не принято
Новости
Сегодня, 17:04
Экономика
Челябинцам объяснили появление начислений за тепло в майских квитанциях
Сегодня, 16:07
Происшествия
Директор школы Челябинска деньги родителей тратила на оплату командировок и ремонт
Сегодня, 15:36
Общество
Региональный Ростехнадзор в два раза быстрее стал проводить техосмотр и сверку номеров
Сегодня, 15:22
Происшествия
Медика из Озерска, за взятки выписывал «липовые» больничные, не стали увольнять
Сегодня, 13:42
Происшествия
Адвокатов-посредниц из дела экс-следователя Козлова не будут судить заново
Материалы рубрики
Сегодня, 16:07
Происшествия
Директор школы Челябинска деньги родителей тратила на оплату командировок и ремонт
Сегодня, 15:22
Происшествия
Медика из Озерска, за взятки выписывал «липовые» больничные, не стали увольнять
Сегодня, 13:42
Происшествия
Адвокатов-посредниц из дела экс-следователя Козлова не будут судить заново
Сегодня, 12:41
Происшествия
В Магнитогорске автоледи протаранила крыльцо здания
Сегодня, 11:22
Происшествия
В Челябинске 84-летняя женщина не смогла выбраться из горящего дома
Теги
УМВД по городу Челябинску
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика