В Челябинске рейсовый автобус снес дорожный знак после ДТП с фурой

Во вторник, 19 января, в Челябинске фура врезалась в автобус с пассажирами, который от удара выехал с дороги и снес дорожный знак «Остановка общественного транспорта».
Авария произошла в 14.45 в районе дома №19 на улице Дарвина. Как сообщили отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, там произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и автобуса Hyundai.
«По предварительным данным, грузовой автомобиль поворачивал, автобус в это время двигался в прямом направлении. На месте работали сотрудники скорой помощи», - пояснили в городской Госавтоинспекции.
В салоне рейсового автобуса находились пассажиры, но никто из них не пострадал.
«Пострадавших нет, - добавили в городской Госавтоинспекции. – Автомобили получили механические повреждения».
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.