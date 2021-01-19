Задержана челябинка, ходившая в поликлиники для краж

В Челябинске рейсовый автобус снес дорожный знак после ДТП с фурой

Анонсы событий и мероприятий на 20 января

«Хочешь, чтобы я тебе в «табло» дал?»: в Миассе буйный водитель угрожал полицейскому

Мальчика из Златоуста, который сбежал из дома, поместили в приют

После жалоб горожан подземный переход в центре Челябинска привели в порядок

Горздрав: Водителей неотложек в Челябинске никто не отправлял в неоплачиваемые отпуска

В Челябинске рейсовый автобус снес дорожный знак после ДТП с фурой

Во вторник, 19 января, в Челябинске фура врезалась в автобус с пассажирами, который от удара выехал с дороги и снес дорожный знак «Остановка общественного транспорта».

Авария произошла в 14.45 в районе дома №19 на улице Дарвина. Как сообщили отделении пропаганды ГИБДД Челябинска, там произошло столкновение грузового автомобиля Iveco и автобуса Hyundai.

«По предварительным данным, грузовой автомобиль поворачивал, автобус в это время двигался в прямом направлении. На месте работали сотрудники скорой помощи», - пояснили в городской Госавтоинспекции.

В салоне рейсового автобуса находились пассажиры, но никто из них не пострадал.

«Пострадавших нет, - добавили в городской Госавтоинспекции. – Автомобили получили механические повреждения».

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.