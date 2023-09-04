В Челябинске росгвардейцы задержали рецидивиста

Мужчину, который находился в федеральном розыске опознали бойцы вневедомственной охраны Росгвардии при патрулировании улицы Богдана Хмельницкого.

В воскресенье, третьего сентября, в вечернее время бойцы группы задержания управления вневедомственной охраны Росгвардии по городу Челябинску заметили на маршруте патрулирования по улице Богдана Хмельницкого гражданина. Приметы мужчины были схожи с указанными в ориентировке отдела полиции «Тракторозаводский».

Мужчина был остановлен для установления личности. Им оказался ранее пять раз судимый местный житель, 1978 года рождения. Информация в отношении него подтвердилась.

В пресс-службе служба управления Росгвардии по Челябинской области пояснили, что в ходе разбирательства установлено, что челябинец был осужден за грабеж, однако скрылся от правоохранителей и уклонился от назначенных ему судом принудительных работ.

Задержанный был доставлен в отдел полиции «Металлургический» для дальнейшего разбирательства.