В Челябинске рядом с Алым полем перевернулось такси

В Челябинске сегодня утром, третьего декабря, на Свердловском проспекте рядом с Алым полем перевернулось такси.

К месту происшествия выезжали сотрудники МЧС и спасатели городской службы спасения.

Проводилась деблокация водителя и пассажира - пострадавшие переданы работникам медицинской службы. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Челябинской области.