04.04.2023
В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино
04.04.2023
Анонсы событий и мероприятий на пятое апреля (18+)
04.04.2023
В Челябинске «Тотальный диктант» будет посвящён экологии
04.04.2023
В Челябинске «Ночь музеев» в этом году состоится 21 мая
04.04.2023
Завалены мусором и гнилыми деревьями: челябинцы просят навести порядок на кладбищах
04.04.2023
Черным риелторам из Челябинска предъявлены новые обвинения
В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино
04.04.2023
Первая смерть на весеннем водоеме: на озере Иртяш провалился под лед и погиб рыбак
03.04.2023
На Аргазинском водохранилище рыбаки оказались в ловушке из-за растаявшего льда
03.04.2023
В Златоусте на льду городского пруда оказались двое не совсем адекватных мужчин
02.04.2023
В Магнитогорске со льдины на реке Урал сняли мужчину с травмой ноги
В 2024 году в Челябинске планируют открыть обновленный театр драмы и цирк
04.04.2023
В Челябинске дорожники начали «латать дыры» в полотне горячим асфальтом
03.04.2023
В понедельник у православных начинается «Вербная» неделя
02.04.2023
Первого апреля стартует весенняя призывная кампания
31.03.2023
В Челябинской области увеличат число постов системы видеонаблюдения и количество беспилотников
31.03.2023