В Челябинске рыбак утонул в полынье озера Смолино

В Челябинске сегодня вечером, четвертого апреля, на озере Смолино утонул рыбак.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, в районе поселка Сухомесово в полукилометре от берега любитель подледного лова провалился в полынью.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, однако реанимировать мужчину не смогли.

Напомним, это уже вторая трагедия на весеннем водоеме в Челябинской области – вчера днем, третьего апреля, рыбак провалился под лед озера Иртяш в Озерске и тоже погиб.

А на озере Смолино в тот же день едва не закончилась трагедией рыбалка для мужчины 1985 года рождения, который провалился под лед в полукилометре от берега. Его удалось спасти – пострадавшего доставили в больницу с переохлаждением.

МЧС призывает взывает к здравому смыслу рыбаков: никакой улов не стоит жизни – апрельский лед не прочен и коварен.