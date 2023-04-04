Первая смерть на весеннем водоеме: на озере Иртяш провалился под лед и погиб рыбак

В Челябинской области произошла первая трагедия на весеннем водоеме: днем третьего апреля провалился под лед озера Иртяш в Озерске и погиб рыбак.

Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Челябинской области, погибший был обнаружен в ста метрах от берега. Тело рыбака достали из воды и доставили к берегу спасатели ПСС региона.

В Челябинске на озере Смолино едва не закончилась трагедией рыбалка для мужчины 1985 года рождения, который провалился под лед в полукилометре от берега. Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах эвакуировали пострадавшего к берегу и передали бригаде скорой помощи, которая доставила рыбака в больницу с переохлаждением.

Напомним, этой весной на водоемах региона уже произошло несколько инцидентов из-за непонятной тяги южноуральцев к хождению по тонкому льду (Златоуст, Магнитогорск). В ловушке из-за растаявшего льда оказались и рыбаки на Аргазинском водохранилище.