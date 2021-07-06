В Челябинске силовики нашли 28 закладок с героином

В Челябинске двоим жителям Башкирии предъявили обвинение в попытке сбыта 6,5 килограммов героина. Силовики нашли 28 тайников, где мужчины спрятали наркотики, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Установлено, что 35-летний мужчина приехал из Башкирии в Челябинск с целью распространить наркотики. Установлено 25 преступных эпизодов. Часть из них он совершил вместе с несовершеннолетним земляком, который жил в столице Южного Урала.

“Во время расследования уголовного дела правоохранителями обнаружено 28 тайников, организованных злоумышленниками. Из «закладок» изъяты полимерные пакеты с героином. Общая масса наркотика составила более 6,5 кг”, - сказали в ГУ МВД региона.

Противоправная деятельность соучастников пресечена сотрудниками ОНК УМВД России по Челябинску совместно с коллегами из регионального УФСБ.

Мужчинам предъявили обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (попытка сбыта наркотических средств). Уголовные дела направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

“Проводятся мероприятия, направленные на установление всех участников незаконного оборота наркотических средств”, - добавили в ГУ МВД области.