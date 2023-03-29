29.03.2023
В Коркинском округе прокомментировали жалобу жительницы Розы об отсутствии нормального водоснабжения
29.03.2023
В Челябинске сотрудники полка ППС задержали подозреваемых в уличном грабеже
29.03.2023
Магнитогорские депутаты добавили полномочий администрации города
29.03.2023
Майор полиции из Ашинского района спас четырех человек на пожаре
29.03.2023
Проректору челябинского вуза и замдиректора института продлили домашний арест
29.03.2023
«Эко-Стандарт» назвал варварскую расправу с деревьями в Челябинске саботажем
В Челябинске сотрудники полка ППС задержали подозреваемых в уличном грабеже
24.03.2023
В Челябинске оперативно раскрыто ночное нападение на мужчину
24.01.2023
В Челябинске ограблен салон сотовой связи
20.11.2022
Житель Троицка запугивал и грабил екатеринбуржцев
10.08.2022
Госавтоинспекторы из Челябинска по «горячим» следам раскрыли грабеж
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023