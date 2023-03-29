В Челябинске сотрудники полка ППС задержали подозреваемых в уличном грабеже

Сотрудники полка патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Челябинску оперативно задержали подозреваемых в уличном грабеже, напавших на местного жителя у дома по улице Овчинникова в Советском районе.

Потерпевший обратился в районный отдел полиции и рассказал, что вечером к нему подошли двое неизвестных, стали провоцировать на конфликт, ударили и отобрали сотовый телефон стоимостью около 12 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску, на место происшествия был незамедлительно направлен ближайший наряд ППС. Патрулируя территорию в поисках подозреваемых, сотрудники полиции увидели двоих мужчин возле одного из пунктов приема мобильной техники. Полицейские установили, что те пытались продать телефон, только что похищенный у заявителя.

Подозреваемые - неработающие, ранее судимые за имущественные преступления местные жители 1987 и 1989 годов рождения - были доставлены в отдел полиции «Советский».

В отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «г» части второй статьи 161 УК РФ «Грабеж». Задержанные в порядке статьи 91 УПК РФ водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Похищенный телефон изъят и после проведения необходимых следственных действий будет возвращен владельцу.