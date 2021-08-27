В Челябинске трое вооруженных парней пытались ограбить спа-салон

Челябинские полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении на спа-салон. Злоумышленников было трое, один успел сбежать от стражей порядка и находится в розыске.

Зайдя в спа-центр, расположенный по улице Чичерина, угрожая пневматическим пистолетом администратору, потребовали выдать им имеющуюся наличность. Но в кассе денег не оказалось, и подозреваемые скрылись с места происшествия.

«В ходе проведенных мероприятий неработающие, двое ранее не судимые местные жители были задержаны и в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания. Третий участник разыскивается», - сообщили в региональном полицейском главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой».