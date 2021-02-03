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В Челябинске у пьяной матери изъяли голодного и грязного ребенка

В Челябинске у пьяной матери изъяли голодного и грязного ребенка

В Челябинске вынесли приговор 34-летней женщине, которая держала трехлетнего сына голодным и неухоженным в грязной квартире. Из-за того, что ребенком никто не занимался, у него произошла задержка в развитии и развилось психическое заболевание, сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

«Судом установлено, что женщина в период с октября 2019 по апрель 2020 ненадлежащим образом исполняла свои родительские обязанности по воспитанию сына, что повлекло задержку в развитии ребенка и развитие психического заболевания, - рассказала Мамаева. - На момент изъятия трехлетнего мальчика из семьи, уровень его развития соответствовал уровню развития полуторагодовалого ребенка, он был голодный, одет в подгузник, который не менялся несколько дней, квартира содержалась в антисанитарных условиях, мать находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения».

В полицию обратились соседи, которых насторожил крик ребенка, продолжавшийся сутки.

Мальчика поместили в дом ребенка. Сейчас его здоровью ничего не угрожает. Специалистам удалось улучшить его психическое и физическое состояние.

Женщину же ограничили в родительских правах. Мировой судья судебного участка №1 Калининского района Челябинска признал мать виновной по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное с жестоким обращением с ним).

Судья также учел состояние здоровья подсудимой, а также состояние здоровья ее матери, которой она помогает.

«В ходе судебного заседания женщина пояснила, что встала на путь исправления, регулярно посещает своего сына, устроилась на постоянную работу, сделала в квартире ремонт и планирует вернуть ребенка в семью», - сообщила Мамаева.

Суд назначил женщине наказание в виде обязательных работ на 280 часов.