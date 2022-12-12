В Челябинске умер заболевший ОРВИ школьник, не доехав до больницы

В Челябинске умер болевший ОРВИ школьник, которого мама повезла в больницу после ухудшения состояния, не дождавшись приезда скорой. По данному факту проводят проверки минздрав и следственное управление региона.

О смерти 10-летний мальчика сообщили в социальных сетях (группа SHOT ВКонтакте).

Со слов мамы, ребенок находился на больничном с пятницы, девятого декабря. Ему изначально был поставлен диагноз «острая респираторная вирусная инфекция) (ОРВИ). Вечером в воскресенье состояние ребенка ухудшилось, мама вызвала скорую, но, не дождавшись врачей, решила побыстрее сама отвезти сына в ближайшую детскую больницу. В соцсетях сообщают, что мальчик умер в такси по дороге в лечебное учреждение, о чем мама и сообщила медикам. По информации из другого источника, ребенка успели довезти до больницы, но к тому моменту мальчик уже скончался в автомобиле. Врачи осмотрели ребенка и констатировали смерть.

В министерстве здравоохранения области уже начали ведомственную проверку по данному случаю. «Министерство здравоохранения Челябинской области организовало ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности в отношении медицинской помощи, оказанной пациенту. Оценка действий медицинских работников будет дана по результатам проверки всех этапов медицинской помощи, оказанной пациенту», - пояснили агентству в минздраве региона.

В ведомстве уточнили, что не имеют право разглашать сведения о результатах проверки, в том числе промежуточной, а также информацию о диагнозе пациента ввиду того, что данные сведения содержат охраняемую законом тайну.

Следственное управление СКР по Челябинской области проводит процессуальную проверку по факту смерти ребенка.

Как сообщил агентству старший помощник руководителя СКР по Челябинской области Владимир Шишков, проводится проверка по факту смерти ребенка. «В настоящее время проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение и установлены обстоятельство произошедшего», - рассказал Владимир Шишков.

По информации источника, медицинские работники «осмотрели тело ребенка, которого доставили в больницу», то есть мальчик скончался в автомобиле и не успел получить экстренную медицинскую помощь.