В Челябинске в аварии пострадали четыре человека

В Челябинске вечером седьмого октября на перекрестке Воровского-Тимирязева произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Один из участников ДТП - водитель такси.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, все пострадавшие в столкновении двух легковых автомобилей - взрослые, тяжелых травм нет.

Три человека были госпитализированы для обследования в первую горбольницу, один - в больницу РЖД.