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В Челябинске в аварии пострадали четыре человека

Происшествия
Сегодня, 10:10
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В Челябинске вечером седьмого октября на перекрестке Воровского-Тимирязева произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Один из участников ДТП - водитель такси.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, все пострадавшие в столкновении двух легковых автомобилей - взрослые, тяжелых травм нет.

Три человека были госпитализированы для обследования в первую горбольницу, один - в больницу РЖД.

 

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