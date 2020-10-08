В Челябинске в аварии пострадали четыре человека
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В Челябинске вечером седьмого октября на перекрестке Воровского-Тимирязева произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Один из участников ДТП - водитель такси.
Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, все пострадавшие в столкновении двух легковых автомобилей - взрослые, тяжелых травм нет.
Три человека были госпитализированы для обследования в первую горбольницу, один - в больницу РЖД.
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