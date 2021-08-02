В Челябинске в День ВДВ иномарка с «голубыми беретами» влетела в маршрутное такси

В Челябинске сегодня, второго августа, в день Воздушно-десантных войск автомобиль десантников, которые ехали на праздник, столкнулся с маршрутным такси. Все разошлись миром по евро-протоколу.

Авария произошла в районе торгового центра «Куба». Автомобиль Volkswagen столкнулся с маршрутным такси № 139. В мортирном такси никто не пострадал. Автомобилисты разошлись миром.

«Был оформлен Евро-протокол между ними. Сотрудников ГИБДД на место аварии никто не вызывал», - сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГИБДД по городу Челябинску.

Напомним, сегодня свой праздник отмечают воздушно-десантные войска.

Первое подразделение ВДВ было сформировано 91 год назад. Тогда впервые из бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек.

Во время прохождения праздника во многих городах традиционно устраиваются показательные выступления воинов-десантников, концерты, благотворительные акции, народные гулянья. Порой не обходится без эксцессов, как, например, купание десантников в фонтане.