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В Челябинске в ДТП с маршруткой семь человек получили травмы

Происшествия
Сегодня, 11:29

В Челябинске водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в электроопору. Пострадали семь человек.

Авария произошла 12 июля на улице Горького,

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска, 33-летний водитель, управляя микроавтобусом Мерседес не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную электроопору. В результате происшествия пострадали семь пассажиров маршрутного такси, в том числе 17 девушка.

Всем пассажиром назначено амбулаторное лечение.

 

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