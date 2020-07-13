В Челябинске в ДТП с маршруткой семь человек получили травмы
В Челябинске водитель маршрутного такси не справился с управлением и врезался в электроопору. Пострадали семь человек.
Авария произошла 12 июля на улице Горького,
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска, 33-летний водитель, управляя микроавтобусом Мерседес не справился с управлением и совершил наезд на железобетонную электроопору. В результате происшествия пострадали семь пассажиров маршрутного такси, в том числе 17 девушка.
Всем пассажиром назначено амбулаторное лечение.
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