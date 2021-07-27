В Челябинске вандалы разгромили Успенское кладбище. Сообщения об этом появились в соцсетях вчера, 27 июля.

На сломанные могилы наткнулись посетители кладбища. Как рассказывают очевидцы, разгромили вандалы около 50 надгробий.

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В комментариях пользователи соцсетей предполагают, что неизвестные похитили металлические швеллеры, чтобы сдать их в металлолом.

«Разрушено около 50 могил, вытаскивали металлические уголки», – поделилась подписчица одного из паблика «Региона-74» ВКонтакте.

В УМВД Челябинска сообщили, что заявление по данному факта зарегистрировано. Проводится проверка.