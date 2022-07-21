В Челябинске велосипедист сбил двухлетнего мальчика и скрылся

В Челябинске в шесть часов вечера на улице Кирова, 78 (вблизи памятника Столыпину) неизвестный мужчина на велосипеде совершил наезд на мальчика 2020 года рождения, после чего скрылся с места ДТП.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, мужчина был одет в черные штаны и футболку. На нем также были черные кепка и кроссовки. Велосипедист был с рюкзаком черного цвета (с белой надписью).

Мужчина - славянской внешности, рост 170-180 сантиметров, худощавого телосложения.

Для установления всех обстоятельств ДТП стражи порядка просят горожан сообщить известную им информацию в дежурную часть ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску по телефонам: 728-60-10, 728-60-11.