В Челябинске во время движения загорелась маршрутка

Сегодня, 30 июня, в Курчатовском районе Челябинска во время движения загорелась маршрутка. Пассажиры и водитель успели покинуть общественный транспорт до прибытия пожарных.

ЧП произошло на Комсомольском проспекте недалеко от остановки Красного Урала.

«На место выезжала одна единица техники и четыре человека личного состава МЧС. Пламя быстро потушили. Пострадавших нет», -сообщили в МЧС по региону.

Водитель и пассажиры вышли самостоятельно

Предварительная причина возгорания - короткое замыкание.