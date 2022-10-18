В Челябинске водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Авария со смертельным исходом произошла сегодня, 18 октября, на улице Бажова.

«Водитель автомобиля «Тойота Авенсис» совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте слева направо по ходу движения транспортных средств», - сообщили в ГИБДД Челябинска.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, 64-летняя женщина скончалась от полученных травм на месте происшествия.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства ДТП.