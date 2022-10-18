18.10.2022
Осторожно, лжегазовики!
18.10.2022
Вандалы посягнули на новый веломаршрут на озере Сугомак
18.10.2022
В Челябинске водитель иномарки насмерть сбил пешехода
18.10.2022
Подписал не предусмотренные контрактом работы – заплатит штраф
18.10.2022
А где же зонтик?
18.10.2022
Челябинец съел все улики
В Челябинске водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В Челябинске женщина-пешеход погибла под колесами автомобиля
Наталья Котова поручила разобраться с фасадами зданий
17.10.2022
Многодетным отцам предоставят отсрочку от частичной мобилизации
14.10.2022
«Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске
13.10.2022
Текслер призвал глав выбирать более скромные форматы празднования Нового года
13.10.2022
Герой СВО из Карабаша
12.10.2022