В Челябинске водитель с мачете набросился на пассажира

Водитель маршрутного такси в Челябинске разрубил мачете ухо пассажиру за то, что тот попросил остановить Газель в неположенном месте. Мужчина госпитализирован.

Инцидент произошел 22 сентября на Комсомольском проспекте. Из маршрутного такси №91 вышел мужчина, на которого тут же накинулся водитель пассажирского транспорта. Он разрубил ему ухо мачете.

Как выяснилось позже, пассажир попросил водителя остановить маршрутку вне остановки, что вызвало его гнев. С ранениями мужчина был госпитализирован. Сейчас его жизнь находится вне опасности.

«Данное сообщение в отделе полиции «Курчатовский» зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Данных о том, задержан ли водитель маршрутного такси, пока нет.