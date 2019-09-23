В Челябинске водитель с мачете набросился на пассажира
Фото: 
Валерий Иванов
Происшествия
Сегодня, 10:48
Автор: 
Инна Шемаева

Водитель маршрутного такси в Челябинске разрубил мачете ухо пассажиру за то, что тот попросил остановить Газель в неположенном месте. Мужчина госпитализирован.

Инцидент произошел 22 сентября на Комсомольском проспекте. Из маршрутного такси №91 вышел мужчина, на которого  тут же накинулся водитель пассажирского транспорта. Он разрубил ему ухо мачете.

Как выяснилось позже, пассажир попросил водителя остановить маршрутку вне остановки, что вызвало его гнев. С ранениями мужчина был госпитализирован. Сейчас его жизнь находится вне опасности.

«Данное сообщение в отделе полиции «Курчатовский» зарегистрировано. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Данных о том, задержан ли водитель маршрутного такси, пока нет.

Автор: 
Инна Шемаева
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