06.07.2023
В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь
05.07.2023
Стипендию Правительства РФ присвоили солистке Челябинской филармонии
05.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 6 июля (18+)
05.07.2023
В Челябинске частично ограничат движение по улице Богдана Хмельницкого
05.07.2023
Троицкий экспедитор украл деньги...чтобы выпить
05.07.2023
Сквер на пересечении Калмыкова и Черкасской в Челябинске откроют к первому августа
В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь
04.07.2023
По факту ДТП с девятью пострадавшими в Челябинске возбуждено уголовное дело
02.07.2023
В Челябинске столкнулись КамАЗ и микроавтобус, пострадали девять человек
05.06.2023
В Сосновском районе в ДТП пострадали два взрослых и 15-летний подросток
16.05.2023
В центре Челябинска по вине полуприцепа легковушка влетела в трамвай, два человека пострадали
В Челябинской области появится новая точка притяжения для молодых
05.07.2023
Жителям Миньяра объяснили, почему закрывают больницу и где теперь получать медпомощь
04.07.2023
Спасатели Златоуста девять километров несли на руках ребенка с серьезной травмой головы
04.07.2023
В начале недели Южный Урал будет в барическом поле, потом – под влиянием антициклона
03.07.2023
Бажовский фестиваль в 2023 году побил свой рекорд по числу гостей и участников
03.07.2023