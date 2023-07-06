В Челябинске водитель врезался в столб, трем пострадавшим оказали помощь

В Челябинске водитель легковушки наехал на бордюр, после чего врезался в столб и опрокинул его.

Как сообщает ГИБДД города, ДТП произошло около 20 часов пятого июля по адресу: улица Хохрякова, 20.

Водителю и двум пассажирам была оказана медицинская помощь.