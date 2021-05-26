26.05.2021
В Челябинске на площади Революции пройдут соревнования среди экстремалов
26.05.2021
В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
26.05.2021
В Челябинске эвакуатор сбил ребенка на велосипеде
26.05.2021
В Златоусте в городском пруду утонул мужчина
26.05.2021
В Челябинске из-за Всероссийского полумарафона будет ограничено движение
26.05.2021
Чебаркулец купился на просьбу разоблачить недобросовестного сотрудника банка
В Челябинске вооруженные налетчики в балаклавах ограбили алкомаркет
21.05.2021
В Челябинске полиция проверяет инцидент с пистолетом у школьницы
21.04.2021
Челябинцы вышли на несанкционированную акцию за Навального
16.04.2021
Ход конем: полицейских Челябинска усадили за шахматные доски без масок
13.04.2021
В Челябинске сотрудники автомойки угнали машину клиентки и попали на ней в аварию
Печальное зрелище: на проспекте Ленина в Челябинске высохли крупномеры в кадках
25.05.2021
Челябинский mini театр исследует своего зрителя и покажет спектакль «Лолита»
25.05.2021
Челябинцы снова жалуются, что не видят на улицах поливальных машин
24.05.2021
Проект метротрама в Челябинске будет завершен в 2024 году. Подробности
21.05.2021
Златоустовская «Динамо-Уралочка» - один из флагманов южноуральского спорта
21.05.2021