В Челябинске вооруженные налетчики в балаклавах ограбили алкомаркет

В Челябинске совершено вооруженное ограбление круглосуточного алкомаркета. Налетчики были в масках и с пистолетами. Они задержаны.

Преступление попало в поле зрения камеры внутреннего наблюдения. На кадрах видно, что в магазин врываются двое мужчин. На их лицах балаклавы. Угрожая продавцу пистолетом, они похитили из кассы деньги и скрылись.

«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении разбойного нападения на продавца круглосуточного алкомаркета по улице Каслинской задержаны двое местных жителей, не работающих, ранее не судимых.

Полицейскими установлено, что подозреваемые, угрожая продавцу пневматическим пистолетом, похитили из кассы деньги в сумме 6000 рублей, после чего скрылись. В дальнейшем пистолет и верхнюю одежду они выбросили недалеко от места совершения преступления», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.