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В Челябинске вор стал жертвой вора

В Челябинске сотрудники полиции задержали местного жителя, который отправился в магазин за «добавкой». Алкоголь он решил украсть, но был задержан. Его собутыльник, заскучав в ожидании друга по «стакану», решил его обокрасть.

Инцидент произошел в Курчатовском районе Челябинска. Сотрудниками полиции было установлено, что местный житель познакомился на улице со случайным прохожим. Оба уже находились в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина пригласил нового знакомого к себе домой, чтобы продолжить распивать спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры сказал, что сходит за «добавкой» в ближайший магазин.

«В магазине он похитил алкоголь, за что был задержан охранниками, которые вызвали сотрудников полиции. Мужчину доставили в отдел полиции, где на него был составлен протокол по статье 7.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации – «Мелкое хищение», - сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Любовь Гайнулина.

В это время собутыльник, находившийся в квартире, заскучал от долгого ожидания хозяина жилья и решил похитить телевизор. Его он продал, вырученные деньги потратил по своему усмотрению. Сумма ущерба превысила 20 тысяч рублей.

В отношении гостя возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.