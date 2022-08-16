В Челябинске введут карантин по бешенству в связи с гибелью домашнего кота

В Челябинске во вторую неделю августа от бешенства погиб домашний кот, живший в доме на улице Барнаульской.

В микрорайоне областного центра, где выявлено погибшее животное, по распоряжению правительства Челябинской области установят карантин и проведут комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий. Об этом сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Нахтигаль.

Она напомнила, что в общей сложности с начала 2022 года на Южном Урале от смертельного вируса погибли уже 45 четвероногих: 18 собак, две енотовидные собаки, десять лис, 12 кошек, две декоративных крысы и один ежик.

Россельхознадзор напоминает, что бешенство – крайне опасное инфекционное заболевание, которое приводит к специфическому энцефалиту (воспалению головного мозга) и к смерти. Люди заражаются от больных животных при укусе, оцарапывании или ослюнении (вирус передается со слюной).

Единственной профилактикой бешенства у сельскохозяйственных и домашних животных является регулярная вакцинация.