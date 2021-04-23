В Челябинске вынесли приговор организаторам подпольных игр с выручкой в 36 миллионов

Суд вынес приговор 11 жителям Челябинска, которые организовали в областном центре проведение азартных игр с использованием более 100 игровых автоматов. Выручка от их деятельности составила 36 миллионов рублей.

«Следствием и судом установлено, что в период 2018 - начала 2020 годов осужденные на территории областного центра организовали проведение азартных игр с использованием более 100 игровых автоматов», - сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Доход составил 36 миллионов рублей. Из них более 2,2 миллиона рублей осужденные направили на погашение займов по покупке недвижимости.

Преступников накрыли сотрудники УФСБ по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение по уголовному делу.

Челябинцев признали виновными в незаконной организации и проведении азартных игр (ч.3 ст.171.2 УК РФ) и в легализации (отмывании) денежных средств (ч.1 ст.174.1 УК РФ).

«Приговором суда осужденным назначено наказание в виде лишения свободы на срок полтора года условно каждому», - добавил Шишков.