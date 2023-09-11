В Челябинске юные хулиганы похитили флаг Российской Федерации

В Челябинске десятого сентября неизвестные похитили флаг Российской Федерации - чтобы, как выяснится позднее, погулять с ним по праздничному городу - с уличного столба вдоль дроги по Комсомольскому проспекту.

Случайные прохожие, увидевшие похищение триколора двумя молодыми людьми, сообщили об этом в полицию. На место происшествия оперативно отправили экипаж Росгвардии, однако похитителей флага уже и след простыл.

На основании имеющейся видеозаписи и показаний свидетелей была составлена ориентировка с описанием и приметами нарушителей, переданная всем наружным нарядам полицейских и росгвардейцев.

В этот же вечер одного из парней задержали – при патрулировании территории Курчатовского района – сотрудники регионального управления Росгвардии. Им оказался житель Челябинской области – молодой человек 2004 года рождения.

«В ходе проведения дальнейших мероприятий был установлен и задержан второй нарушитель, 2006 года рождения, который в настоящее время дает пояснения сотрудникам полиции», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские устанавливают мотивы правонарушения, в совершении которого оба молодых человека раскаиваются - приносят челябинцам извинения за свой не очень умный поступок, заверяют, что больше так делать не будут.

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении административного производства по статье 20.1 КоАП РФ.