11.09.2023
В Челябинске юные хулиганы похитили флаг Российской Федерации
11.09.2023
В Челябинске экс-сотрудница соцзащиты погорела на взятках за пособия
11.09.2023
В Магнитогорске на сельхозземле незаконно добывали полезные ископаемые
11.09.2023
В день рождения Челябинска в Клинике ЮУГМУ на свет появилось десять младенцев
11.09.2023
В ДТП на Комсомольском проспекте Челябинска пострадали шесть человек, в том числе два малыша
11.09.2023
Челябинские силачи завоевали «золото» чемпионата мира в Узбекистане
В Челябинске юные хулиганы похитили флаг Российской Федерации
01.09.2023
Полицейские обеспечили безопасное начало нового учебного года в Челябинской области
29.08.2023
Уехал в магазин и не вернулся: полиция и спасатели Усть-Катава ищут пенсионера
22.08.2023
Грибникам Челябинской области напомнили о том, как не потеряться в лесу
21.08.2023
Полицейские Челябинской области рассказали, каким получился «Мотоциклист»
Челябинск принимает поздравления и активно отмечает день рождения
09.09.2023
На Южном Урале с середины пятницы и в выходные – сильные ливни, грозы, усиление ветра
08.09.2023
Миндортранс закупит еще 11 трамваев для Челябинска
08.09.2023
Южноуральцев приглашают отметить День города Челябинска на площадке RCC Extreme
08.09.2023
Губернатор оценил новые автобусы, которые завтра выйдут на линии в Челябинске
07.09.2023