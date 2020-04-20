В Челябинске за похищение бизнесмена арестовали жителей Крыма

Постановлением Центрального районного суда Челябинска в отношении двоих жителей республики Крым, которые обвиняются в похищении бизнесмена, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступление было совершено в феврале 2020 года возле торгового магазина «Лента».

Двум жителям Крыма предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 126 Уголовного кодекса Российской Федерации – «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Соучастники обвиняются в том, что в феврале 2020 года, находясь вблизи магазина «Лента», расположенного по улице Академика Сахарова в Центральном районе совершили действия, направленные на похищение жителя Челябинска. Путем обмана один из соучастников заманил потерпевшего в автомобиль, где к нему применили насилие и затем увезли в другой регион, где держали в жилом помещении против его воли», - сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Суд первой инстанции согласился с ходатайством следователя, учел тот факт, что, находясь на свободе, обвиняемые могут предпринять попытки скрыться. Адвокаты обвиняемых пытались в апелляционной жалобе

Сторона защиты в апелляционной жалобе указала на отсутствие намерений жителей Крыма скрыться от суда. Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с учетом позиции прокурора отклонила доводы апелляционных жалоб.