В Челябинске задержан дебошир, который хотел загрызть и сожрать продавщицу

В Челябинске был задержан изрядно выпивший посетитель магазина, который сначала устроил дебош, разгромив витрины, а потом угрожал продавцу и прибывшим сотрудникам охранного предприятия, что загрызет и сожрет их.

Инцидент произошел в магазине, расположенном в Курчатовском районе Челябинска. Подвыпившему посетителю показалось, что продавец была недостаточно вежлива и любезна с ним. Между ними сначала завязалась словесная перепалка, в ходе которой мужчина разгромил стеклянную витрину. Женщина успела нажать тревожную кнопку.

«Спустя всего несколько минут на место происшествия прибыли бойцы охранного предприятия «Витязь». Это еще больше подзадорило мужчину. Он оказал сопротивление, громко кричал и матерился, выкрикивая угрозы то в адрес продавца, то в адрес сотрудников охраны: «Я тебя сожру, сгрызу я тебя» - выкрикивал он», - сообщила официальный представитель ЧОПа Анастасия Пильникова.

Агрессивного мужчину передали сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщение зарегистрировано. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

По предварительной информации, ущерб от разбитой витрины составил шесть тысяч рублей.