Недетские игры челябинских подростков

Совершенно не детские игры затеяли подростки в одном из спальных районов на северо-западе Челябинска. Под прицелом камер видеонаблюдения они сняли аккумуляторы с шести автомобилей.

Преступление было совершено около 18 часов вечера 21 марта прямо под камерами видеонаблюдения. Не побоявшись того, что в светлое время суток еще достаточно многолюдно, мальчишки, двум из которых всего по 12 лет, со сноровкой, присущей уже опытным жуликам, сняли аккумуляторы с шести автомашин. Ловкости на это им хватило, вот, правда, не учли они тот факт, что микрорайон находится под круглосуточной охраной и подобное преступление не останется незамеченным.



Спустя всего три минуты на место происшествия подъехали сотрудники охраны «Витязь». Побросав АКБ, ребята бросились бежать со всех ног, но были задержаны бойцами группы быстрого реагирования.

«Несмотря на взрослые и серьёзные правонарушения, в ожидании сотрудников полиции задержанные вели себя все-таки как дети. Кривлялись и паясничали, уповая на свою безнаказанность и возраст», - сообщили в пресс-службе охранного предприятия.





После содеянного ребятами заинтересовались сотрудники полиции.