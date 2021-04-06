В Челябинске таксист помог грабителям скрыться с места происшествия

В ночь на 5 апреля двое неизвестных совершили нападение на продуктовый ларек по улице Захаренко. Действовали быстро и сообща. Один из парней беспрепятственно проник внутрь через окошко выдачи товара и опустошил кассу, после чего так же ловко выбрался наружу. Оба товарища поспешили скрыться.



К месту происшествия в этот момент уже прибыл экипаж охранного предприятия «Витязь». При виде автомобиля парни «нырнули» в лесополосу. Для того, чтобы задержать подозреваемых понадобилась помощь дополнительного экипажа ГБР.



«В итоге одного из нарушителей совместными усилиями удалось задержать, а вот второй успел скрыться на автомобиле такси. Данные автотранспорта, были оперативно переданы сотрудникам ГИБДД, и спустя некоторое время машина с похожими номерами была задержана сотрудниками инспекции», - сообщила официальный представитель ЧОП Анастасия Пильникова.



Позже выяснилось, что водитель такси оказался сообщником нападавших, он ждал подельников рядом с местом преступления. Так же у одного из задержанных при обыске был обнаружен пакет с неизвестным порошком белого цвета. Что на самом деле является содержимым пакета, а так же причастность к другим подобным эпизодам теперь проверяют сотрудники полиции.

«Сообщение о данном инциденте зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - рассказала сотрудник УМВД России по городу Челябинску Марина Талипова.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.