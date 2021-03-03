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Приобщиться к прекрасному: выпил – и в органный зал

В Челябинске сегодня, третьего марта, бойцами ЧОП был задержан местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал разбивать окна в здании зала органной и камерной музыки.

Инцидент произошел около половины пятого утра. Пьяный мужчина пытался попасть внутрь. Возможно, на рассвете ему захотелось послушать звуки органа. Но ему никто не открыл. Мужчина разнервничался и со всей силы начал бить стекла в здании.

«Мужчину задержали по горячим следам сотрудники охранного предприятия «Витязь», которые оперативно прибыли на место происшествия», - сообщила официальный представитель ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Пьяный мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.

«В отделе полиции на задержанного был составлен протокол по статье 20.1 КоАП – «Мелкое хулиганство», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.

Материальный ущерб устанавливается. Причины своего поступка мужчина не объяснил.