Приобщиться к прекрасному: выпил – и в органный зал

В Челябинске сегодня, третьего марта, бойцами ЧОП был задержан местный житель, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал разбивать окна в здании зала органной и камерной музыки.
Инцидент произошел около половины пятого утра. Пьяный мужчина пытался попасть внутрь. Возможно, на рассвете ему захотелось послушать звуки органа. Но ему никто не открыл. Мужчина разнервничался и со всей силы начал бить стекла в здании.
«Мужчину задержали по горячим следам сотрудники охранного предприятия «Витязь», которые оперативно прибыли на место происшествия», - сообщила официальный представитель ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.
Пьяный мужчина был задержан и передан сотрудникам полиции.
«В отделе полиции на задержанного был составлен протокол по статье 20.1 КоАП – «Мелкое хулиганство», - сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по городу Челябинску Светлана Ершова.
Материальный ущерб устанавливается. Причины своего поступка мужчина не объяснил.