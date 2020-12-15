Двое парней из Челябинска грозились зарезать и расстрелять покупателей в пивном магазине

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Двое парней из Челябинска грозились зарезать и расстрелять покупателей в пивном магазине

В Челябинске задержаны двое парней, которые вооружившись ножом и пистолетом, угрожали покупателям и персоналу пивного магазина жестокой расправой. От прибывших бойцов охранного предприятия воинственные гости отбивались стульями и предметами мебели.

Инцидент произошел в магазине по продаже крафтового пива, расположенного в Курчатовском районе Челябинска. Около 11 часов вечера туда пришли двое парней и с сразу же стали угрожать физической расправой продавцам и покупателям. Одни из парней размахивал пистолетом, а второй очень громко кричал, что сейчас всех зарежет.

«Спектакль, который молодые люди устроили, продолжался недолго. Спустя четыре минуты в магазин прибыли сотрудники охранного предприятия «Витязь». Во время задержания парни оказали разъяренное сопротивление. От прибывших охранников они отбивались стульями и предметами мебели», - сообщила официальный представитель ЧОП «Витязь» Анастасия Пильникова.

Дебоширы переданы сотрудникам полиции.

«В отделе полиции «Курчатовский» данное сообщение зарегистрировано. По данному факту проводится проверка», - сообщила в пресс-службе регионального полицейского главка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.