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Голодная челябинка разбила стекло павильона «Шаурма»

В Челябинске женщина едва не разгромила павильон «Шаурма». Она купила фастфуд, но осталась недовольна его вкусом. От избытка эмоций покупательница ударила по стеклу ларька, сообщили в охранном предприятии «Витязь».

Инцидент произошел в ночь с девятого на 10 февраля в Курчатовском районе.

«В павильон «Шаурма» обратилась женщина. Попробовав заказанную шаурму, дама оказалась недовольна ее вкусом. Возмущение она выразила не только словами. Со всей злости покупательница ударила по витринному стеклу, оно треснуло», - рассказали в охранном предприятии.

На место прибыли сотрудники ЧОПа, которые пытались утихомирить покупательницу, но она продолжала настаивать на своем.

В итоге женщину передали сотрудникам полиции. Ущерб составил четыре тысячи рублей.

«Данный факт зарегистрирован в отделе полиции «Курчатовский», - сказали в пресс-службе полиции Челябинска. – По данному факту проводится проверка».