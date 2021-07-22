В Челябинске задержан глава регионального ПФР

В Челябинске сегодня, 22 июля, силовики задержали главу регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного Управления СК РФ.

По версии следствия, подозреваемый получил взятки от представителя частной охранной организации за обеспечение заключения договоров на охрану территориальных подразделений фонда. Чернобровину инкриминируют взятку в особо крупном размере.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области.

Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, сегодня меру пресечения в виде домашнего ареста избрали начальнику административно-хозяйственной части отделения ПФР Рудольфу Зайцеву по обвинению в получении взятки на сумму более одного миллиона рублей.

Ранее, 12 июля, с поличным был задержан замглавы областного отделения ПФР Александр Орехов. Ему инкриминируют взятку в размере более трех миллионов рублей.

Орехов признал вину, активно сотрудничает со следствием и дает показания. Помимо этого, в городе Снежинске (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении директора одной из городских частных охранных организаций, возможно, связанного с коррупционным делом в ПФР.