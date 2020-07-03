В Челябинске задержан мужчина, который не пускал медиков к больному и требовал проверить его на COVID-19

Сотрудники Росгвардии задержали челябинца, который не пускал бригаду скорой помощи к больному и требовал проверить его на COVID-19. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении.

Инцидент произошел в доме по улице III Интернационала. В подъезде дорогу медицинскому персоналу преградил агрессивно настроенный мужчина, не давая возможности оказать пациентке необходимую помощь. Он находился в состоянии опьянения.

«Он не пускал бригаду скорой помощи к больному и требовал проверить его на COVID-19. Времени ждать, когда он успокоится не было. Я был вынужден нажать сигнал «Тревога», - рассказал фельдшер Леонид Евдокимов.

Сотрудники Росгвардии приехали моментально и задержали мужчину. Он был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

«Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него был составлен протокол по статье 20.20.1 КоАП -«Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах», - сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Челябинску.

Напомним, в январе росгвардейцы презентовали систему новигационно-спутникового мониторинга «Алмаз», передающий сигнал «Тревога» от медицинских работников прямо на пульт централизованной охраны ведомства. Она была разработана с целью задержания лиц, препятствующих работе бригад скорой помощи или лиц, совершающих против медицинских работников противоправные деяния.

«Функционирование кнопки тревожной сигнализации способствует немедленному реагированию бойцами вневедомственной охраны на её срабатывание и, тем самым, обеспечению высокого уровня безопасности медицинских работников города», - говорит начальник отдела внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области» Дмитрий Овчинников.

В Челябинске система начала свою работу с 1 января 2020 года. В настоящий момент на Южном Урале к ней подключены все 76 автомобилей скорой помощи областного центра.