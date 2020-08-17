В Челябинске задержан мужчина, который плеснул в лицо серной кислотой замдиректору хлебокомбината в городе Пушкино

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Пушкинское» совместно с коллегами из ГУ МВД России по Челябинской области задержали ранее судимых двоих уроженцев Республики Башкортостан, подозреваемых в причинении телесных повреждений женщине у одного из гипермаркетов в городе Пушкино.

Сотрудниками полиции раскрыто нападение на заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову. Женщине плеснули в лицо кислотой в подмосковном Пушкино.

«В ходе следствия установлено, что один из злоумышленников следил за потерпевшей в магазине, другой ждал возле ее автомобиля. Когда женщина вернулась из торгового центра и подошла к своей машине, поджидавший мужчина облил ее предположительно кислотой, после чего сообщники скрылись на арендованной иномарке. Пострадавшая с химическими ожогами была госпитализирована», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были полицейскими установлены, один из них задержан по месту проживания – подмосковном Королеве, другой – в Челябинской области и доставлен самолетом на территорию московского региона.

Как стало известно агентству, задержанным оказались 32- летний Павел Ступников, житель Челябинска и 34-летний Александр Лошкарев из Королева.

По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД было возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации - «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Судом фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Отрабатывается версия заказного преступления.